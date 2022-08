Valor de ações do Borussia Dortmund cresce com rumores da contratação de Cristiano Ronaldo

Insatisfeito em Manchester, a novela de Cristiano Ronaldo com o United ganha novos capítulos e protagonistas. Nesta semana, a diretoria do clube inglês teria voltado atrás na decisão de manter o craque para esta temporada e CR7, junto com seu agente, buscam alternativas. Em um desses rumores, o Borussia Dortmund viu suas ações do clube crescerem nos últimos dias diante da possibilidade, ainda que remota, da chegada do atacante.

Desde que a notícia surgiu, o Tuttomercatoweb, portal de notícias italiano, afirma que os valores das ações do Dortmund cresceram em 2,3%. Além da Alemanha, um regresso de Cristiano Ronaldo à Portugal, para jogar pelo Sporting, não está descartada.

Leia Também Álbum da Copa do Mundo 2022 já vira febre entre colecionadores em busca dos craques

"Os clubes europeus estão muito mais avançados com esse movimento de ações na Bolsa, afinal já é um processo mais antigo e concreto que o nosso. Tenho a certeza que ainda estamos engatinhando em relação a monetização e até mesmo valorização de ativos comerciais, mas já é fácil perceber a força que o Cristiano tem em todas as frentes que seu nome surge", afirma Renê Salviano, especialista em gestão esportiva e CEO da Heatmap.

Após diversos rumores de que Cristiano deixaria Manchester antes do início dessa temporada, as duas primeiras partidas pelo Campeonato Inglês mostraram que o United está um passo atrás das demais equipes. Após duas derrotas, para o Brighton e Brentford - esta por 4 a 0 -, Erik Ten Hag, novo treinador do clube inglês, considera a opção de deixar o português deixar a Inglaterra.

"Os clubes que oferecem ações na bolsa tem condições de acesso à economia popular para captação de recursos, e por isso são obrigados a manter um padrão de governança condizente com as demais companhias de capital aberto. O caso mais emblemático é o do clube inglês Manchester United, cujas ações são negociadas na Bolsa de Nova Iorque, foram objeto de uma aquisição alavancada e há anos vem pagando dividendos consistentes aos investidores", afirma Pedro Trengrouse, advogado e coordenador acadêmico do Programa Executivo FGV/FIFA/CIES em Gestão de Esporte, explica didaditicamente como funciona esse tipo de operação.

Mesmo se a transferência de Cristiano Ronaldo para a Alemanha não se concretize, os benefícios dessa valorização do Borussia na bolsa já devem ser sentidos no clube. "A valorização das ações do Borussia na Bolsa traz inúmeros benefícios ao clube, a começar pela valorização do seu patrimônio e todas as possibilidades que isso acarreta", analisa o advogado.

"Existe todo um caminho a ser percorrido até chegarmos a um ponto de termos um sistema suficientemente estável para que as pessoas se sintam atraídas a investir em ações de sociedades anônimas de futebol, porque por mais que a paixão esteja envolvida, e nós precisamos entender que sempre vai ser assim quando se fala de futebol, é preciso considerar que a comercialização de ações em bolsa é um investimento, e isso é feito sob o olhar de um investidor, que é um olhar financeiro e econômico. Entendo que o futebol ganha com isso, com essa profissionalização e quanto mais rápido for esse amadurecimento melhor para o sistema como um todo", explica Juliana Biolchi, diretora geral da Biolchi Empresarial, mestre em direito e especializada em revitalização de empresas, negociações complexas e recuperação extrajudicial.

A chegada de Cristiano Ronaldo à Alemanha supriria o desfalque de Sebastian Haller, atacante de 28 anos e nova contratação do Borussia Dortmund para a temporada. Após um último ano de destaque no Ajax, o marfinense ficará de fora dos gramados por tempo indeterminado para realizar o tratamento de um tumor no testículo.

"Saberão a verdade quando der entrevista daqui umas semanas. Tenho um livro de notas e nos últimos meses das 100 notícias que fizeram, só acertaram cinco. Imaginem como são as coisas. Fique aí com essa dica", afirmou Cristiano Ronaldo, sobre novos rumores de sua saída do Manchester United. Janela de transferências na Europa fecha no dia 1º de setembro.