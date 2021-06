Acolhido 'de braços abertos', Deyverson cita Felipão e agradece Abel por chance

Polêmico, criticado, mas iluminado e, em algumas ocasiões, decisivo, Deyverson fez o seu primeiro gol nesta segunda passagem pelo Palmeiras e foi fundamental para a vitória por 3 a 0 sobre o Juventude em Caxias do Sul. Reintegrado após dois empréstimos, ele foi titular pela primeira vez desde que retornou e anotou o segundo gol da equipe em Caxias do Sul.

O emotivo atacante lembrou que havia sido muito contestado quando foi emprestado para o futebol espanhol, mas agradeceu aos torcedores, jogadores e ao técnico Abel Ferreira pelo acolhimento em seu retorno.

Leia Também Palmeiras se impõe no segundo tempo, vence o Juventude no Sul e ameniza pressão

"Sou emotivo, fico feliz pela minha volta, professor Abel muito obrigado pelo carinho, por ter me dado mais uma chance. Tive muitas com o Felipão também. Saí um pouco criticado, entendo a chateação do torcedor, mas quando voltei todo mundo me recebeu de braços abertos", salientou o atacante após a partida.

Comprado com o aporte da Crefisa por R$ 19 milhões em julho de 2017 a pedido do então técnico Cuca, Deyverson tem sido uma das figuras mais controversas do Palmeiras nos últimos anos. Sob o comando de Felipão, ele foi importante para a conquista do último título do Brasileirão pelo clube em 2018, tendo feito, inclusive, o gol que garantiu a conquista diante do Vasco. No entanto, não manteve o bom desempenho no ano seguinte, colecionou polêmicas e depois foi emprestado para Getafe e Alavés.

De volta, ele reforçou que está feliz no clube e deverá ganhar mais oportunidades com Abel Ferreira, que já manifestou mais de uma vez publicamente o desejo de ter um novo centroavante em seu elenco. Como a diretoria não atendeu ao seu pedido, o jeito foi usar Deyverson, que, por enquanto, tem agradado.

"Tenho de agradecer pela forma como receberam. Fui muito criticado quando saí e muito elogiado quando voltei. Joguei alguns minutos contra o Corinthians, fui elogiado, fico muito feliz de voltar e fazer gol", comentou o jogador.