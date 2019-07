Acompanhado por crianças, Bolsonaro é vaiado no Allianz Parque

O presidente Jair Bolsonaro foi ao Allianz Parque neste sábado para acompanhar o jogo entre Palmeiras e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Bolsonaro chegou pouco antes das 16h e logo foi ao gramado acompanhado por dezenas de crianças e do presidente do Palmeiras, Mauricio Galliote.

As arquibancadas estavam vazias, mas a maior parte dos torcedores vaiou o presidente do País assim que ele acenou para o público. Bolsonaro ignorou os protestos. Uma menor parte aplaudiu o mandatário, que seguiu para o centro do campo.

Para tentar amenizar as críticas, o presidente pegou uma criança no colo. Não deu muito certo. Ele acenou mais uma vez e recebeu novas vaias. Bolsonaro então deixou o gramado e subiu para o camarote do presidente do Palmeiras. Lá foi recebido também pela presidente da Crefisa, Leila Pereira, por conselheiros e dirigentes influentes do clube, como Seraphim Del Grande, presidente do Conselho Deliberativo.

Presidente Jair Bolsonaro no Allianz Parque. Além do gramado, ele esteve presente também no camarote do Palmeiras. pic.twitter.com/oiPF6LpBDl — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) July 27, 2019

No camarote, Bolsonaro posou para fotos ao lado de Galliote. Na porta, muitos seguranças protegiam e checavam cada um que entrava e saía. A reportagem do Estado tentou ficar por alguns minutos por ali, mas logo foi convidada a se retirar.

No intervalo da partida, ele desceu para a arquibancada do setor inferior oeste, o mais nobre do estádio, e posou para foto com torcedores. A maior parte do público a sua volta o aplaudiu. Muitos gritaram "mito". Mas também houve quem perguntasse: “onde está o Queiroz”, em referência ao ex-assessor de gabinete de Flavio Bolsonaro, acusado de corrupção.

A passagem de Bolsonaro por ali deixou um rastro de confusão. Os críticos e favoráveis ao presidente trocaram xingamentos. A polícia precisou interceder. Quando desceu para o gramado, o presidente voltou a acenar para o público e recebeu novas vaias.