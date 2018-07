Acompanhados por Ailton e Dinho, jogadores do Grêmio treinam finalizações

Dinho foi o autor do gol do título do Grêmio na decisão da Copa Libertadores de 1995, enquanto Ailton anotou o gol da conquista do Campeonato Brasileiro de 1996. Além disso, eles têm mais algo em comum: eram companheiros de Roger Machado, hoje o treinador da equipe.

Assim, nesta manhã, eles visitaram o treino do Grêmio. E após os jogadores realizarem uma atividade física, eles trabalharam finalizações, visando o duelo com o Fluminense, sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, em que o time terá os retornos do goleiro Marcelo Grohe e do zagueiro Pedro Geromel, que cumpriram suspensão automática na partida contra o Sport.

O duelo envolverá dois times que aspiram a entrar no G4 do Brasileirão. Ambos somam 27 pontos, com o Grêmio em sexto lugar e o Fluminense na sétima colocação.