Acompanhe as partidas de Palmeiras e Corinthians nesta quarta-feira

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Peñarol, às 21h45, no Allianz Parque, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Alviverde precisa da vitória para permanecer na liderança do Grupo 5. Siga os lances do jogo aqui, em tempo real.

Em Porto Alegre, o Corinthians visita o Internacional no mesmo horário, no duelo de ida pela quarta fase da Copa do Brasil. O Alvinegro tenta levar um bom resultado para o confronto de volta, em São Paulo. Acompanhe a partida em tempo real no link.

Para fechar a rodada, Flamengo e Atlético-PR fazem um duelo brasileiro na Libertadores, pelo Grupo 4. Acompanhe os lances aqui.