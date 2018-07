Acompanhe ao vivo o lançamento do novo uniforme do Arsenal

Esta segunda-feira está recheada de novidades para os aficionados por camisas de futebol. Horas depois de o Real Madrid apresentar a nova camisa, é a vez do Arsenal mostrar seu novo fardamento para a temporada 2015/16.

A Puma lançará os novos uniformes do time do Emirates Stadium em um evento em Londres, às 17h30, e que contará com a presença de Thierry Henry. Acompanhe abaixo a apresentação ao vivo da nova camisa do Arsenal.