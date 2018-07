Acompanhe os gols e os principais lances dos jogos do fim de semana

O fim de semana foi marcado pela estreia de Ronaldinho no Fluminense, a volta de Ricardo Gomes ao comando de um time, o Botafogo, e por resultados surpreendentes, como a derrota do Palmeiras em casa, e o empate do Inter diante da Chapecoense, no Beira Rio, além do belo espetáculo entre Santos e Flamengo no Maracanã. Veja os gols e principais lances destas partidas.

PALMEIRAS 0 X 1 ATLÉTICO-PR

FLAMENGO 2 X 2 SANTOS

FLUMINENSE 1 X 0 GRÊMIO

INTERNACIONAL 0 X 0 CHAPECOENSE

BOTAFOGO 0 X 0 LUVERDENSE