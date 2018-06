Acompanhe tudo sobre a Copa do Mundo 2018 no Estadão

Fique por dentro de tudo sobre a Copa do Mundo 2018 na cobertura online do Estadão. São 24 horas por dia de informação, com flashes direto da Rússia, imagens marcantes, dicas, estatísticas, tabela, curiosidades e, claro, os lances dos 64 jogos da Copa do Mundo de 2018.

+Raio-X - Conheça as seleções da Copa da Rússia

Nossos repórteres também farão participações diárias ao vivo na Rádio Eldorado, no Estadão Esporte Clube (via Facebook) e em drops no Instagram. Tudo para que você possa conferir o dia a dia de jogadores e técnicos, além dos bastidores das partidas e do clima dentro e fora dos estádios russos.

No site do Estadão, tudo que você precisa para ficar bem informado. Podcasts, notícias de cada seleção, especiais sobre o país-sede, curiosidades e dicas para quem está na Rússia, vídeos e diversas matérias especiais sobre o Mundial.

Nas redes sociais, mais conteúdos especiais sobre o Mundial, grupo de discussão, imagens dos leitores e tudo que viraliza entre os internautas, direto da Rússia. Uma novidade é que você pode receber notícias da Copa diretamente pelo seu WhatsApp. Basta enviar gratuitamente pelo aplicativo uma mensagem para o número (11) 98920-5705. Na torcida? Suas fotos podem aparecer por aqui! Adicione a hashtag #FeraNaCopa em suas publicações do Instagram e no Twitter.

Para acompanhar de perto a aventura da seleção brasileira na busca pelo hexa, o Estadão escalou a seguinte equipe: Repórteres: Almir Leite, Ciro Campos, Glauco de Pierri, Gonçalo Junior, Leandro Silveira, Jamil Chade e Marcio Dolzan. Fotografia: Eduardo Nicolau e Wilton Junior. Multimídia: Everton de Oliveira.