Acordo reduz carga horária dos operários do Itaquerão

SÃO PAULO - Após o acidente que matou dois operários na Arena Corinthians, a Odebrecht e o Ministério do Trabalho de São Paulo assinaram acordo na tarde desta quinta-feira que proíbe operadores de guindaste de fazer horas extras no Itaquerão. Outros funcionários só excederão o número de horas trabalhadas com programação prévia. O objetivo das partes é reduzir a carga horária de todos os operários do estádio. Para não comprometer o andamento da obra, a construtora se compromete a contratar 80 novos funcionários até o dia 28 de janeiro.

A Odebrecht ainda espera recomeçar as obras na área que estava interditada no prédio leste do estádio, onde aconteceu o acidente dia 27 de novembro. O Ministério do Trabalho também liberou a retirada do guindaste envolvido no acidente, embora a área que foi afetada e que corresponde a 5% da construção ainda esteja interditada pela Defesa Cívil.

O Itaquerão será palco da abertura da Copa do Mundo dia 12 de junho na partida entre Brasil e Croácia. O estádio do Corinthians deveria ter ficado pronto este mês. Mas o acidente que destruiu parte da área externa e matou dois operários atrasou o cronograma das obras. A Fifa lamentou o ocorrido e agora trabalha com a data de 15 de abril para ter o estádio pronto, em jogo-teste.

O acidente no Itaquerão aconteceu quando o operador de guindaste içava peça de quase meia tonelada. A estrutura metálica e o guindaste tombaram, afetando parte do prédio leste a arena. O operador do guindaste, José Walter Joaquim, estava há 18 dias sem folga, de acordo com o Ministério do Trabalho. A Odebrecht nega essa informação e diz que o funcionário folgou domingo anterior ao acidente. Além disso, segundo a construtora, o operário esteve na obra em todos esses dias, mas aguardava autorização para trabalhar no guindaste. A causa do acidente ainda não foi esclarecida.