Acordos que envolvem negociação da dívida trabalhista da Portuguesa superam R$ 680 mil em abril

O "resgate da dignidade da Portuguesa", iniciado pelo presidente Antônio Carlos Castanheira, em 2020, inclui a quitação das dívidas trabalhistas atreladas ao clube. Em janeiro, junto à Justiça do Trabalho, um acordo para iniciar o pagamento desses débitos foi formalizado. Segundo informou o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em abril, 24 conciliações foram homologadas. Juntas, elas totalizam um pagamento superior a R$ 680 mil.

Mas o problema está longe de acabar. Ainda tramitam na Justiça cerca de 250 processos. Para por fim a esse imbróglio, a Portuguesa direciona 30% de seu faturamento mensal para o acerto dessas dívidas. Idosos, menores de idade, portadores de doenças graves e pendências que não ultrapassem R$ 50 mil são prioridades. Conforme apurou o Estadão, o clube trabalha para fazer acordos nos mesmos moldes com os processos cíveis e tributários.

Leia Também Portuguesa acerta com a Justiça pagamento de R$ 250 mil mensais para sanar dívidas trabalhistas

A quatro rodadas do fim da primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista Sicredi 2021, a Portuguesa briga por uma vaga no G-8. O time se encontra na décima colocação, com 13 pontos. A classificação para a próxima etapa é importante, já que apenas as equipes que conseguirem subir para a elite da competição recebem premiação em dinheiro.

Além da segunda divisão do Estadual, a Portuguesa volta a disputar neste ano a Série D do Campeonato Brasileiro, o que não acontecia desde 2017. O objetivo do clube em seu retorno ao cenário nacional é o acesso à Série C já no primeiro ano. A volta ao Nacional é decorrente da conquista da Copa Paulista 2020, título que quebrou o jejum de sete anos sem conquistas do clube.

A Portuguesa joga nesta quinta-feira, às 20h, contra o Juventus, no Orlando Batista Novelli. Ambos os times estão empatados na tabela. Uma vitória ajuda o time rubro-verde a se aproximar do almejado G-8 da Série A2.