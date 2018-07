'Acreditem no título', diz Tite aos corintianos Nem o cenário mais adverso do mundo é capaz de alterar o modo de pensar de Tite, um otimista nato. Neste sábado, como se estivesse falando com torcedores, e não com jornalistas, o treinador olhou fixo paras as câmeras e disse: "Acreditem, é difícil, mas acreditem. Olhem (torcedores) apenas para o nosso jogo".