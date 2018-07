'Acredito na recuperação', avisa Dorival Junior

O Palmeiras visita neste sábado o Inter, equipe que precisa de uma vitória para garantir a vaga na Libertadores. Depois de sofrer quatro derrotas seguidas, a situação palmeirense no Brasileirão é muito complicada - está apenas um ponto na frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Mas, mesmo diante desse cenário, o técnico Dorival Junior acredita na reabilitação.

"Tivemos duas ou três partidas abaixo do nosso rendimento. Com isso, não temos mais gordura. Mas acredito na recuperação. O Palmeiras vai sair dessa situação com suas próprias forças. Nós não estamos mortos", disse Dorival Júnior, em entrevista coletiva em Porto Alegre, no início da tarde desta sexta-feira.

Ao reafirmar a crença na equipe, Dorival Júnior descartou a dependência de outros resultados. Se o Palmeiras vencer o Inter, poderá se livrar definitivamente do risco de queda, desde que o Vitória, concorrente na briga pela permanência na Série A, não vença o Flamengo também neste sábado, na Arena da Amazônia, em Manaus. "Nós dependemos de nossas forças. Esse é um ponto positivo", disse o técnico, lembrando que depois, na última rodada do campeonato, o desafio será em casa com o Atlético-PR.

Na tarde dessa sexta-feira, o Palmeiras realiza um treinamento no Estádio Olímpico, do Grêmio, para definir a equipe para o jogo do dia seguinte - a atividade, a exemplo do que aconteceu ao longo da semana, será fechada para a imprensa. A principal dúvida do treinador é a escolha do substituto do meia chileno Valdivia, contundido. Bruno César foi relacionado para a partida, o que havia acontecido pela última vez na 32ª rodada do Brasileirão. As outras opções para o setor são Felipe Menezes, Allione e Mazinho.

Por outro lado, Dorival Júnior reconhece o favoritismo do adversário no jogo deste sábado no Beira-Rio. "Não podemos fugir ao favoritismo do Inter. Ele joga em casa, com o apoio da torcida e mostrou regularidade ao longo do campeonato. Mas podemos voltar a ter um nível de atuação das rodadas anteriores, quando a equipe cresceu no Campeonato Brasileiro", afirmou o treinador.