Acusada de fraude, Fifa divulga documento com assinatura do capitão da Nicarágua

Uma publicação no Twitter do capitão da Nicarágua, Juan Barrera, colocou em xeque o sistema de votação do "The Best", prêmio da Fifa para o melhor jogador do mundo, entregue na última segunda-feira, em Milão. O atleta alegou não ter participado em nenhum momento do processo que teve Messi como vencedor pela sexta vez.

Procurado pelo Estado para se posicionar sobre o assunto, a entidade divulgou documento que comprova o voto do nicaraguense no argentino na primeira posição, seguido de Sadio Mané e Cristiano Ronaldo, para os melhores da última temporada. A Fifa solicitou investigação do caso à Federação Nicaraguense de Futebol.

O formulário de votação, datado de 19 de agosto de 2019, apresenta assinatura de Juan Barrera e carimbo da Federação Nicaraguense de Futebol. Nele estão presentes as três escolhas do capitão dentre os dez finalistas do prêmio de melhor jogador do mundo. Na votação dos melhores treinadores, o meia optou por Jürgen Klopp (Liverpool), Marcelo Gallardo (River Plate) e Pep Guardiola (Manchester City).

A acusação de fraude aconteceu na última terça-feira, um dia após a Fifa divulgar a planilha oficial com os votos de todos os capitães, treinadores e jornalistas que fazem parte do colégio eleitoral do "The Best". Cada voto como melhor do mundo conta cinco pontos; em segundo melhor, três; e em terceiro, um. Messi foi o vencedor ao somar 46 pontos, oito a mais do que Virgil Van Dijk e dez à frente de Cristiano Ronaldo. Vale lembrar que a votação popular no site da Fifa também é levada em conta.

Em primeira mão: depois de ser acusada de fraude no The Best pelo capitão da Nicarágua, @juanbarreranica, a Fifa me enviou o formulário de votação com assinatura do jogador e timbre da Federação Nicaraguense. Mais detalhes na matéria: https://t.co/0ojIAjFJ2H pic.twitter.com/kr0cW4Kl7C — Guilherme Bianchini (@guisbianchini) September 25, 2019

Nesta quarta-feira, Juan Barrera reforçou a acusação em nota no site oficial do Real Estelí, clube nicaraguense no qual atua. Segundo o comunicado, o jogador demonstrou preocupação por ter seu nome ligado a "um fato no qual não teve nenhuma participação." Em entrevista ao jornal 'La Prensa', ele disse ainda que votou em Messi, mas na eleição do ano passado, quando o argentino foi superado pelo croata Modric.

No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019

Confira a nota na íntegra:

Por este meio o jogador do Real Estelí FC e capitão da Seleção Nacional da Nicarágua, Juan Ramón Barrera, torna de conhecimento da opinião pública, imprensa nacional e internacional que em nenhum momento foi parte do processo de votação para o prêmio Fifa The Best.

Nosso jogador manifesta sua preocupação diante desta situação porque se usou seu nome em um fato no qual não teve nenhuma participação. Barrera, depois de se inteirar da lista final de votantes, expressou através de sua conta oficial no Twitter que não exerceu nenhum voto e que a informação ali apresentada não corresponde a seu critério.

Depois desta situação, o jogador foi abordado via redes sociais e comunicação telefônica por jornalistas de todo o mundo, porém o capitão da Seleção e jogador do Real Estelí FC deseja informar que reafirma sua posição de que não emitiu voto algum a favor de nenhum jogador.