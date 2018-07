Acusado de compra de votos, Bin Hamman é banido do futebol O chefe da Confederação Asiática de Futebol, Mohamed Bin Hamman, foi banido do esporte neste sábado após ser considerado culpado pela Fifa, entidade que comanda o futebol mundial, de tentar comprar votos na eleição para a presidência da entidade no mês passado.