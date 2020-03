Presidente da federação dos EUA renuncia após escândalo de discriminação de gênero

Carlos Cordeiro renunciou à presidência da Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF, na sigla em inglês), na noite de quinta-feira, após a revelação, em documentos legais apresentados em um processo de discriminação de gênero, de que a entidade alegou que as jogadoras da seleção nacional tinham menos capacidade física e responsabilidade do que seus colegas do time masculino. Sua decisão levou a ex-meio-campista Cindy Parlow Cone a se tornar a primeira mulher presidente da história da federação em 107 anos.

Cordeiro anunciou a sua renúncia em publicação no Twitter. Ele deixou o cargo depois de vários membros do conselho da USSF emitirem repreensões em que criticavam as alegações do órgão. Entre eles estavam o comissário da MLS, Don Garber, e a própria Parlow Cone, até então vice-presidente da federação.

Na noite de quarta-feira, em protesto, as jogadoras da seleção esconderam o brasão da federação antes de um jogo contra o Japão, pelo torneio amistoso She Believes Cup. Mas elas deixaram as quatro estrelas - uma para cada título mundial - visíveis. E não sorriram na foto do time antes do jogo.

Vários patrocinadores da federação emitiram declarações esta semana apoiando as jogadoras e condenando a USSF, incluindo a Coca-Cola, a Anheuser Busch, a Procter & Gamble e o Grupo Volkswagen.

Cordeiro disse que decidiu deixar o cargo após conversas com o conselho da USSF. "Ficou claro para mim que o melhor agora é uma nova direção", escreveu Cordeiro. "Os argumentos e a linguagem contidos nos documentos legais desta semana causaram grande ofensa e dor, especialmente às jogadoras extraordinárias da seleção feminina que merecem o melhor. Foi inaceitável e imperdoável", acrescentou. "Não tive a oportunidade de revisar completamente o documento antes de ser submetido, e assumo a responsabilidade por não o fazer. Se tivesse feito isso, teria contestado a linguagem", escreveu.

Os documentos foram submetidos a um tribunal federal em Los Angeles como parte da defesa da USSF no processo de discriminação de gênero movido por jogadores da seleção nacional feminina. Elas alegam que não foram pagos igualmente à equipe nacional masculina e pedem mais de US$ 66 milhões (aproximadamente R$ 312 milhões, na cotação atual) em danos. Um julgamento está agendado para 5 de maio.

"Embora seja gratificante haver um clamor ensurdecedor contra a flagrante misoginia da USSF, a cultura e as políticas sexistas supervisionadas por Carlos Cordeiro foram aprovadas há anos pelo conselho de administração da USSF", disse Molly Levinson, porta-voz dos jogadores. "Esta instituição deve mudar, apoiar e pagar as jogadoras de forma igual".

Cordeiro tinha emitido um pedido de desculpas por causa dos documento na quarta-feira à noite, enquanto que a equipe feminina ainda estava em campo contra o Japão. Ele acrescentou que a federação contratou novos advogados.

It has been an incredible privilege to serve as the President of U.S. Soccer.

My one and only mission has always been to do what is best for our Federation.

After discussions with the Board of Directors, I have decided to step down, effective immediately. My full statement: pic.twitter.com/4B7siuIqcL — Carlos Cordeiro (@CACSoccer) March 13, 2020