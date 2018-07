Acusado de doping, Barça pede indenização milionária

Alegando "Intromissão ilegítima no direito de honra, derivada das afirmações realizadas", o Barcelona quer uma indenização de cerca 6.190.090 euros

O clube considera, em nota, que os comentários do jornalista Juan Antonio Alcalá, proferidos em 13 de março, "prejudicaram a imagem, o prestígio e a reputação que o clube construiu".

Na época, o jornalista afirmou que existia uma suposta preocupação por parte do Real Madrid porque no Barcelona estavam trabalhando "alguns médicos de duvidosa reputação, por estarem relacionados à dopagem", conforme falou no programa ?El Partido de las 12?.