Acusado de fraude fiscal, Mourinho vai a corte em Madri e diz que pagou impostos

Em audiência em uma corte de Madri, nesta sexta-feira, José Mourinho declarou às autoridades espanholas já ter quitado qualquer saldo pendente de impostos devidos ao país, referentes ao período em que trabalhou no Real Madrid.

"Fui informado que uma investigação foi aberta e me disseram que, para regularizar minha situação, eu tinha que pagar uma certa quantia de dinheiro", declarou Mourinho a jornalistas na saída do juizado na capital espanhola.

"Eu não reivindiquei, nem apelei, apenas paguei e assinei um acordo e um ato de compliance com o Estado, confirmando que estava tudo fechado. Por essa razão, estive aqui hoje por apenas cinco minutos para dizer a mesmas coisas que estou dizendo a vocês", completou. Na audiência, Mourinho respondeu somente aos questionamentos feitos pelo seu advogado.

Conforme processo aberto em junho deste ano, Mourinho foi acusado de crimes contra a Fazendo Pública em relação ao Imposto de Renda de Pessoas Físicas nos exercícios de 2011 e 2012. Ao todo, o português teria deixado de pagar 3,304 milhões de euros (cerca de R$ 12,575 milhões), sendo 1,611 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,131 milhões) em 2011 e 1,693 milhão (R$ 6,443 milhões) em 2012. As taxas foram deduzidas sobre seus ganhos com direitos de imagem, não sobre o salário que recebia do Real Madrid.

Logo após o início da ação do governo espanhol contra o português, a empresa que cuida da carreira do técnico, Gestifute, divulgou um comunicado informando que ele já tinha pago "mais de 26 milhões de euros (R$ 98,9 milhões) em impostos, com uma taxa média de 41%, e aceitado as propostas de regularização feitas pelas autoridades fiscais espanholas em 2015 referentes aos anos de 2011 e 2012 e entrado em acordo acerca de 2013".

José Mourinho segue sendo investigado e, nas próximas semanas, o juiz decidirá se prossegue com a acusação ou arquiva o caso envolvendo o treinador português.