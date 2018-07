Acusado de fraude, Messi diz: 'Nunca cometi infração'

BARCELONA - Acusado de fraude fiscal na Espanha, Messi negou nesta quarta-feira, por meio de sua página no Facebook, que tenha cometido "qualquer infração" e ressaltou que soube apenas por meio da imprensa que um procurador do estado da Catalunha abriu uma ação judicial contra ele.

O maior jogador do mundo na atualidade foi acusado de ter fraudado a Receita Federal ao não pagar mais de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 11,3 milhões) em impostos de renda. Ao saber da acusação, o atacante do Barcelona disse ter ficado surpreso com a denúncia, apresentada pela promotora Raquel Amado e encaminhada ao tribunal de Gava, o bairro de Barcelona onde o atleta argentino vive.

Apresentado ao tribunal nesta quarta, o documento também traz uma denúncia contra o pai do jogador, Jorge Horacio Messi. "Isso nos causa surpresa porque nunca cometemos infração alguma", assegurou o astro.

Messi e seu pai, porém, são acusados de terem cometido três crimes contra o erário público por alegada fraude de mais de 4 milhões de euros em declarações de imposto de renda referentes aos anos de 2007, 2008 e 2009. O jogador, entretanto, se diz pronto para provar a sua inocência diante das acusações.

"Sempre cumprimos todas nossas obrigações tributárias, seguindo os conselhos de nossos assessores fiscais (contadores), que se encarregarão de esclarecer esta situação", enfatizou o argentino.

Para que Messi seja julgado ao lado do seu pai, o juiz do tribunal de Gava deve aceitar a acusação do Ministério Público da Espanha, país onde o argentino vive desde quando era garoto. Ele foi formado pelo Barcelona, antes de se profissionalizar e fazer história na equipe espanhola pela qual segue atuando.