Acusado de racismo, Busquets ganha apoio de Guardiola

Se for punido, Busquets poderá ficar fora da grande decisão da Liga, no dia 28, diante do Manchester United, em Wembley. "Não vou explicar o que Busquets me disse, mas eu acredito nele e acho que deveria jogar a final", comentou o treinador, que tem improvisado Busquets na zaga, por conta de desfalques na defesa, causados por seguidas lesões no elenco.

Se perder Busquets para a final da Liga, Guardiola terá mais uma dor de cabeça para escalar o Barcelona. "Ele é um jogador importante para nós", comentou.

Busquets será investigado pela Uefa nos próximos dias por ter supostamente chamado o lateral Marcelo de "macaco". A ofensa teria sido flagrada pelas câmeras de TV.