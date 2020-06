Adaptado ao Avaí, Ralf nega 'passeio': 'Temos objetivos a alcançar'

Principal reforço do Avaí para a disputa do Campeonato Catarinense e da Série B do Campeonato Brasileiro, o volante Ralf já se mostrou adaptado em sua nova casa. Sem brincar, deixou claro a importância de conquistar os objetivos na temporada, sendo o acesso à Série A o principal deles.

"Não vim a passeio, vim a trabalho e temos objetivos a alcançar por aqui. O trabalho aqui está sendo bem feito, os profissionais do clube são muito bons. Planejamento seguido à risca. Tenho certeza que vamos chegar lá", declarou o jogador.

Leia Também É uma afronta jogadores de futebol voltarem ao trabalho infectados com covid-19

Ralf chegou do Corinthians com um conjunto de conquistas importantes. Foi apresentado no Avaí no dia 29 de maio com o selo de campeão mundial de clubes, depois de ter conquistado a Copa Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros.

O atleta mandou um recado aos torcedores. "Estou feliz aqui, adaptado à cidade e trabalhando forte. Não fiz a pré-temporada e por isso o trabalho tem sido muito importante para chegar ao nível dos demais. A torcida junto conosco, a força deles será fundamental. Não mediremos esforços para transformar a nossa luta em vitórias e conquistas."

Sem poder treinar em Florianópolis, o Avaí vem realizando os treinamentos presenciais na cidade de Palhoça, vizinha à capital, onde o clube estuda mandar seus jogos. A Federação Catarinense de Futebol pretende retomar o Estadual no dia 8 de julho, mas a decisão ainda foi avalizada pelo governo estadual.