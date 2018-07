Adaptar Itaquerão para jogos na Olimpíada custa R$ 13 milhões

Adaptar o Itaquerão para os jogos de futebol da Olimpíada de 2016 custará R$ 13 milhões. O valor, agora oficial, foi revelado na manhã desta terça-feira pelo secretário de esportes de São Paulo, Celso Jatene, após reunião na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). O orçamento refere-se à montagem das estruturas provisórias necessárias para o estádio receber partidas do torneio de 2016. Enquanto o impasse não é resolvido, a venda de ingressos para os jogos em São Paulo continua suspensa.

A partir de agora serão procurados parceiros para bancar a reforma. O Corinthians se recusa a pagar pelas estruturas provisórias, como fez na Copa do Mundo, a custos iniciais de R$ 60 milhões. A Prefeitura de São Paulo também alega que não será responsável pelos pagamentos das instalações.

A tendência é que um parceiro privado, um patrocinador, arque com o valor de R$ 13 milhões. Mas é possível que os custos sejam divididos entre o Comitê Rio-2016, o governo do Estado e o Ministério do Esporte.

Também ficou definido que, para reduzir os custos, na área de sete mil lugares que o Corinthians tirou as cadeiras para ficar as torcidas organizadas, no setor Norte, os assentos não serão recolocados. A área será isolada e o estádio terá 41 mil lugares, e não 48 mil.

OUTRO IMPASSE

Janete disse que há, por ora, um outro impasse: saber quem arcará com os custos de hospedagem dos atletas olímpicos. O secretário de esportes afirmou que a prefeitura também não vai gastar um centavo com esses custos.