Adauri Silveira é o novo diretor de futebol do Inter

O Internacional anunciou uma novidade para o seu departamento de futebol. Através do seu site oficial, o clube gaúcho confirmou nesta sexta-feira que Adauri Silveira é o seu novo diretor de futebol. Isso representa um retorno ao empresário, de 57 anos, pois ele já trabalhou em outras gestões do Inter.

Adauri foi diretor das categorias de base do time gaúcho em 2002, antes mesmo de se tornar conselheiro do Inter, o que ocorreu em 2004. Depois, teve participação ativa na gestão do presidente Giovanni Luigi, sendo diretor de marketing entre 2011 e 2012. Depois, foi vice-presidente de marketing em 2013 e 2014.

Agora, portanto, Adauri vai atuar pela primeira vez diretamente na gestão do futebol profissional do Inter. E ele dividirá essas funções no clube com Roberto Melo, o vice-presidente de futebol, e Jorge Macedo, executivo de futebol na gestão do presidente Marcelo Medeiros.

Ao lado deles, Adauri vai trabalhar para reforçar o Inter visando a temporada 2017, quando o time terá que disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Até agora, a única contratação anunciada foi a do atacante Roberson. Além disso, o meia D'Alessandro retorna de empréstimo ao River Plate para atuar pelo Inter, agora comandado pelo técnico Antonio Carlos Zago.