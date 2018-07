Adebayor se desculpa por cartão vermelho em derrota para Arsenal

Adebayor foi expulso aos 17 minutos do primeiro tempo, em um evento que mudou a trajetória do jogo.

Ele havia feito seu primeiro gol da temporada e colocado os Spurs à frente no placar aos 10 minutos de jogo no Emirates Stadium, mas após sua expulsão o curso da partida mudou, e o Arsenal ganhou por 5 a 2.

O atacante atingiu Cazorla no pé com as travas da chuteira e recebeu um cartão vermelho direto pelo árbitro Howard Webb.

Aceitando o fato de que deixou seus colegas de equipe em desvantagem, Adebayor disse ao jornal britânico entende "completamente que minha expulsão mudou todo o resultado do jogo e peço desculpas sinceras para meus colegas, para o técnico e para todos os torcedores do Tottenham que decepcionei".

"Mas tenho que ressaltar que minha entrada não foi maldosa em qualquer forma", acrescentou. "Eu estava genuinamente tentando ganhar a posse de bola e provavelmente estiquei meu pé um pouco demais no calor do momento".

(Por Mike Collett)