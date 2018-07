Adebayor se desculpa por expulsão, mas nega agressão O atacante Emmanuel Adebayor, do Tottenham, foi um dos principais personagens do clássico diante do Arsenal no último sábado, pelo Campeonato Inglês. Foi dele o primeiro gol da partida, aos dez minutos, mas apenas sete minutos depois ele acabou expulso por carrinho duro em Cazorla. No fim, viu sua equipe ser goleada por 5 a 2.