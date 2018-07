Ademilson aguarda nova chance no ataque do São Paulo

"Tenho me preparado a cada dia para ficar sempre à disposição. Estou no profissional há pouco mais de um ano e treinando firme para entrar nos jogos. Se eu for o escolhido no domingo, vou lutar para ajudar o time e tentar reverter essa situação. Sei que todo o elenco quer reagir com a vitória", diz o atacante, que tem a concorrência de Silvinho e Regis na briga por uma vaga entre os titulares.

Ademilson acredita ter mais chances de ser o escolhido por já ter experiência em clássicos. No ano passado, ele participou da vitória sobre o Corinthians, por 3 a 1, na rodada final do Brasileirão.

"Estou mais tranquilo e sei das dificuldades do jogo. Conheço a capacidade do Corinthians, mas tenho a minha responsabilidade sem pressão. Se for escalado, quero entrar tranquilo em campo e fazer bem o meu papel para ajudar da melhor maneira possível", afirma.

Confiante, o atacante crê que o time logo encerrará esta sequência negativa de 11 jogos sem vitória. "Nosso time tem jogado bem, mas infelizmente a bola não tem entrado. Acredito que não só eu, mas outros jogadores têm capacidade para fazer os gols e recolocar o São Paulo no caminho das vitórias. Queremos o resultado positivo para respirar no campeonato", comenta.