Ademilson não teme chances no São Paulo em má fase

"Temos que buscar o jogo independente do momento do time. Ele (Autuori) dá muita confiança pra gente e os jogadores mais velhos também dão moral. Acho que isso ajuda, porque somos jovens e estamos começando agora", disse o atacante de apenas 19 anos, formado nas categorias de base do clube.

Ademilson já havia participado do empate por 1 a 1 com o Atlético Paranaense, na última quinta, quando entrou durante o segundo tempo. Agora, ele espera receber uma oportunidade para ser titular com Autuori.

"Estou sempre à disposição. Se eu jogar como titular ou começar no banco, vou dar o meu melhor sempre que for acionado. Espero ter ganhado pontos com o Paulo (Autuori) e, caso tenha mais oportunidades, vou fazer de tudo para mostrar o meu trabalho e ajudar a equipe", afirmou.