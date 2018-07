Ademilson não treina no São Paulo, mas deve ser titular

O São Paulo sofreu uma baixa inesperada no último treino antes de enfrentar o Bahia na retomada do Campeonato Brasileiro. O atacante Ademilson, que vinha treinando entre os titulares nos últimos dias, não apareceu na atividade desta terça-feira pela manhã por causa de uma amigdalite e foi poupado pela comissão técnica.

O jogador, no entanto, não deve ser problema para o duelo e possivelmente será o titular ao lado de Alan Kardec e Osvaldo no duelo desta quarta-feira, às 22 horas, na Fonte Nova, pela décima rodada da competição nacional. Sem Ademilson, Alexandre Pato foi escalado e treinou entre os titulares, mas não deve começar a partida mesmo tendo feito um bom treino.

Luis Fabiano segue fora do time para terminar sua recuperação de um estiramento na coxa direita, sofrido em amistoso contra o Orlando City, nos Estados Unidos. O titular segue um trabalho físico específico ao lado de Kaká e Rafael Toloi e pode voltar a ter chances no jogo da semana que vem, contra o Goiás, no Serra Dourada. Para o duelo contra a Chapecoense, neste sábado, a escalação ainda é incerta.

"Das dores de cabeça, essa é a melhor. Quando você tem peças de qualidade pode mudar o esquema de acordo com a situação. Acho que todos estão tentando se ajudar em campo, mas no papel ninguém ganha jogo. O companheirismo da equipe tem sido muito grande, temos jogadores de diferentes características e temos nos ajudado muito", analisou Alan Kardec.

O São Paulo deve entrar em campo nesta quarta em Salvador com a seguinte formação titular: Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon e Paulo Henrique Ganso; Alan Kardec, Ademilson e Osvaldo.