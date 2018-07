Ademilson volta a marcar em vitória da seleção olímpica

A seleção olímpica do Brasil venceu, neste sábado, o seu segundo teste. Jogando diante do time sub-23 da Palestina em Doha, no Catar, a equipe brasileira conseguiu o triunfo por 3 a 0. Ademilson, Dória e Vinicius Araújo, que já havia marcado na vitória por 4 a 0 sobre o Catar, na quarta-feira, voltaram a balançar as redes.

Apesar da fragilidade do rival, o Brasil só conseguiu abrir o placar no segundo tempo. Principal nome da equipe neste início de campanha olímpica, o são-paulino Ademilson, que marcou duas vezes diante dos catarianos, perdeu um pênalti na primeira etapa, parando no goleiro Rami Hamada. Ele, depois, abriria o placar exatamente num pênalti, no segundo tempo.

Já com diversas alterações, o Brasil ampliou com Dória. O zagueiro, que foi vendido ao Olympique de Marselha, marcou de cabeça após cobrança de escanteio. No finalzinho, Vinicius Araújo, que havia entrado no lugar de Rafinha Alcântara, aproveitou o cruzamento de Douglas Santos, reforço do Atlético, e fez o terceiro.

O time olímpico do Brasil ainda faz mais um amistoso em Doha. Na próxima segunda-feira, às 20h30 locais (14h30 de Brasília) enfrenta a equipe principal do Líbano. A equipe está desfalcada do zagueiro Marquinhos, que serve à seleção do técnico Dunga.