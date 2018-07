Ademilson volta ao São Paulo após servir seleção brasileira sub-20

SÃO PAULO - Depois de passar um mês com a seleção brasileira Sub-20, para um período de treinos e jogos, o atacante Ademilson se prepara para voltar aos treinamentos no São Paulo. Feliz com a experiência de defender o Brasil, principalmente na conquista do título de dois torneios na Europa (na França e na Suíça), o jogador espera agora ganhar mais espaço no time comandado pelo técnico Ney Franco.

"Estou pronto para defender meu time de novo e com vontade de jogar pelo São Paulo. Nesse período, na Europa, ganhei ritmo de jogo e esses títulos me deram mais confiança para voltar bem. Foi uma experiência muito importante na minha carreira", revelou o atacante de apenas 19 anos, que foi revelado nas categorias de base do clube e é importante opção na reserva do time principal.

Na seleção Sub-20, Ademilson teve a companhia de outros três jogadores do São Paulo - Lucas Farias, Lucão e João Schmidt - e acredita que mostrou um bom trabalho para o técnico Alexandre Gallo. "É sempre bom vestir a camisa da seleção, independentemente da idade. A safra Sub-20 é muito forte, tem muitos valores e jogadores com vontade de honrar essa camisa", afirmou o jovem atacante.