Ademilson volta da seleção sub-20 e reforça o São Paulo O São Paulo ganhou um reforço inesperado nesta segunda-feira, quando chegou ao clube o atacante Ademilson. O garoto estava com a seleção sub-20 e a comissão técnica tricolor não esperava contar com ele até o final do Campeonato Sul-Americano da categoria, daqui a duas semanas. Mas a eliminação brasileira ainda na primeira etapa fez o jogador virar reforço para o técnico Ney Franco.