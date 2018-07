Ademir da Guia exalta evolução do Palmeiras neste ano

SÃO PAULO - Um dos principais ídolos da história do Palmeiras, o ex-meia Ademir da Guia demonstrou satisfação com a atual fase da equipe. Com a autoridade de quem conquistou cinco títulos estaduais pelo clube (1963, 1966, 1972, 1974 e 1976), ele exaltou a campanha na atual edição do Campeonato Paulista, após uma temporada ruim em 2011.

"Hoje o Palmeiras está convencendo, a torcida está satisfeita e existe uma alegria a mais. Dá até para pensar em ser campeão", declarou. "O time está demonstrando que pode chegar. O ano passado foi muito difícil, mas já melhorou bastante", completou.

Na última quarta-feira, o Divino, como ficou conhecido o craque palmeirense das décadas de 1960 e 1970, foi homenageado pelos 50 anos de sua estreia pelo clube. Ele recebeu uma camisa com o número 50 do meia Valdivia e elogiou o chileno. "O importante é ele (Valdivia) conseguir jogar por mais tempo. Aí vai ter mais confiança e entrosamento. Qualidade ele já mostrou que tem", comentou.

O Palmeiras é o atual vice-líder do Campeonato Paulista, com 20 pontos, três atrás do Corinthians, que tem uma partida a mais. Se vencer o Oeste, nesta quinta-feira, às 19h30, no Pacaembu, a equipe reassumirá a primeira colocação do estadual.