Ademir da Guia quer jogar na abertura da Arena Palestra

Homenageado nesta quarta-feira, o ídolo palmeirense Ademir da Guia revelou que pretende entrar em campo na inauguração da Arena Palestra, em 2013. Perto de completar 70 anos, o ex-meio-campista quer participar da partida de abertura do futuro estádio defendendo o time Masters, que reúne ex-jogadores da equipe profissional do Palmeiras.

"Quero jogar na nova Arena. O Masters vai estar na inauguração", garantiu o Divino, como ficou conhecido o craque palmeirense nas décadas de 60 e 70. Da Guia foi homenageado nesta quarta por conta dos 50 anos de sua estreia pelo time profissional (veja abaixo a escalação do Palmeiras no jogo). Ele recebeu das mãos de Valdivia, atual ídolo do Palmeiras, uma pequena estátua de bronze com sua imagem.

"O Palmeiras tem me dado grandes alegrias. Não só quando eu jogava, mas depois que eu parei também. Eu nem lembrava que fazia 50 anos da minha estreia", comentou o ex-meia, que teve uma estreia vitoriosa pelo clube no dia 22 de fevereiro de 1962. Na partida, válida pelo Torneio Rio-São Paulo, o Palmeiras venceu o rival Corinthians por 3 a 0, no Pacaembu.

"Estava nervoso. Comecei no banco de reservas e entrei quando já estava 1 a 0. Só lembro que saí gritando ''é campeão''. E o time nem era campeão", recordou, com bom humor. "Jogava com um elenco de grandes craques", completou.

A ESTREIA DO DIVINO

PALMEIRAS 3 x 0 CORINTHIANS

(Torneio Rio-São Paulo)

PALMEIRAS: Valdir; Djalma Santos, Valdemar Carabina, Geraldo Scotto e Aldemar; Zequinha, Gildo, Américo (Romeiro) e Vavá (Zeola); Hélio Burini (Ademir da Guia) e Geraldo II

Técnico: Maurício Cardoso

Data: 22/02/1962

Local: São Paulo-SP

Estádio: Pacaembu

Árbitro: Anacleto Pietrobon

Gols do Palmeiras: Vavá, Gildo e Américo