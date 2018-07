Ademir Fonseca chega ao Guarani falando em retorno à elite no Estadual Ademir Fonseca chegou ao Guarani nesta segunda-feira com a missão de levar o time de volta à elite do Campeonato Paulista. O comandante assume o clube na oitava posição da Série A2, equivalente à segunda divisão, com 22 pontos, dois a menos que o Independente, primeiro time do G4, e precisa de quatro vitórias nas últimas seis rodadas para atingir o objetivo.