'Temos de sair desta situação', diz Aderllan na chegada ao São Paulo

O zagueiro Aderllan realizou exames médicos e treinou nesta sexta-feira no CT da Barra Funda como novo reforço do São Paulo. A estreia vai depender da programação da comissão técnica. “Chegar ao São Paulo é a realização de um sonho de infância. Sou da geração que acompanhou as equipes vitoriosas dos anos 90 e o amor foi crescendo. Mas a conquista que mais me marcou foi a da Libertadores de 2005. Sofri junto com o time e celebrar aquele título foi um momento único”, revela o defensor de 28 anos em entrevista ao site do clube.

Aderllan estava no Valencia, da Espanha, e chega por empréstimo até dezembro de 2018. Ele começou a carreira no Salgueiro (PE) e passou pelo Araripina (PE) antes de seguir para a Europa, onde teve passagem importante pelo futebol português.

“Estava de férias, em Salgueiro, quando soube do interesse do São Paulo. Foi aquela loucura na cidade e todos torciam pelo acerto com o clube. Felizmente as coisas aconteceram bem e hoje estou aqui”, disse o zagueiro, que cresceu profissionalmente no período em que atuou no futebol europeu.

O novo reforço afirma que está acompanhando a situação difícil do clube, na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. “Tenho acompanhado os jogos. Quero me adaptar o mais rápido possível para ficar à disposição e tentar ajudar os meus novos companheiros. Temos que sair desta situação na competição. A torcida pode esperar um guerreiro que vai lutar e honrar esta camisa".