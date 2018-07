Aderllan chora na apresentação como reforço do São Paulo

O zagueiro Aderllan foi apresentado oficialmente como jogador do São Paulo nesta quinta-feira, no CT Barra Funda. A formalidade se transformou em um momento de emoção para o ex-jogador do Valencia que chorou ao vestir a camisa do clube.

“Me dá até um nó na garganta. Nunca tivemos condições de ter uma camisa do clube. É difícil falar, dói. Estou realizando um sonho de muita gente que quis que eu estivesse aqui”, disse o zagueiro que afirmou torcer para o clube desde a infância em Terra Nova (PE).

O zagueiro de 28 anos está emprestado até dezembro de 2018 e já está com a documentação regularizada. O novo reforço afirmou que tinha possibilidade de continuar no mercado europeu. “Tinha o Olympiacos e outras equipes, encaminhadas com o Valencia. Mas, quando apareceu o São Paulo, avisei que queria vir para cá. Vou honrar esta camisa”, afirmou.

Depois de treinar em dois períodos durantes as férias, Aderllan afirma que está em boas condições físicas. Ele deverá ser opção para a reserva, já que Rodrigo Caio e Arboleda estão atuando como titulares. "Falam que sou rápido, agressivo, bom pelo alto pela estatura e tenho boa saída com os pés. Mas isso é o que comentam, não tenho que falar", afirmou.