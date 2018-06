Aderllan exalta pré-temporada do São Paulo: 'Melhora constante'

O zagueiro Aderllan, provável titular do São Paulo na estreia do time no Paulistão, quarta, contra o São Bento, fora de casa, disse que vê o time em uma melhora constante para as disputas de 2018. Ele ainda não teve a oportunidade de começar jogando na equipe.

"O time está evoluindo bem, principalmente fisicamente. Estamos treinando muito forte em dois períodos e tenho certeza que o grupo está apresentando uma melhora constante. Venho trabalhando forte, me sentindo a cada dia mais seguro e espero a oportunidade para quando o Dorival (Junior) precisar. Estarei aí, no primeiro ou no segundo jogo, estou aí."

Treinos da semana mostraram que uma provável escalação para quarta-feira tem o recém-contratado Jean no gol, Bruno na lateral direita, Rony e Aderllan como dupla de zaga, e Reinaldo na lateral esqueda. Pedro, Hudson e Araruna fazem a articulação no meio de campo. Júnior Tavares, Bissoli e Maicosuel jogam avançados.