Aderllan pode estrear pelo São Paulo contra o Cruzeiro no próximo domingo

Cobrada pelo torcedor são-paulino, a estreia do zagueiro Aderllan com a camisa tricolor pode acontecer no próximo domingo, contra o Cruzeiro, às 11h, no Morumbi, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro.

Apresentado no dia 20 de julho, o zagueiro que chegou ao São Paulo por empréstimo do Valencia, da Espanha, já treina sem restrições com o resto do elenco há pelo menos duas semanas, depois de aprimorar sua condição física.

Nos treinos desta semana, o jogador será novamente avaliado pela comissão técnica e a possível estreia do zagueiro no próximo domingo está nas mãos de Dorival Junior.

Após a derrota para o Bahia por 2 a 1 no domingo, em Salvador, o treinador sinalizou que pode fazer mudanças no time - algo que vinha evitando. Por já estar em fase avançada de sua preparação para entrar em campo depois das férias do calendário europeu, Aderllan pode ser uma dessas novidades.

O elenco do São Paulo se reapresenta nesta terça no CT da Barra Funda, depois da viagem para Salvador no final de semana.