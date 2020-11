Adeus ao 'eterno' Maradona: mundo da bola se despede de um de seus maiores jogadores

“Eterno”. Esse foi o adjetivo escolhido pelo mundo da bola para se referir a Diego Armando Maradona no dia de seu falecimento. Considerado uma das figuras mais geniais do futebol mundial, o ídolo argentino deixou um legado de irreverência. Não à toa e sem exceções, todas as equipes que um dia o tiveram como jogador fizeram questão de homenageá-lo.

Argentino Juniors (1976-1981)

Boca Juniors (1981-1982 e 1995-2001)

Barcelona (1982-1984)

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

Napoli (1984-1991)

Para Sempre Obrigado, Diego pic.twitter.com/DJU1VdWp0v — SSC Napoli Oficial (@sscnapoli_br) November 25, 2020

Sevilla (1992-1993)

Y todo el pueblo cantó Marado, Marado Nació la mano de Dios Marado, Marado Sembró alegría en el pueblo Llenó de gloria este suelo... Eterno Diego. pic.twitter.com/nYgELaYY2S — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 25, 2020

Newell’s Old Boys (1993-1994)

Seleção Argentina (1977-1994)

Hasta siempre, Diego. Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina (@Argentina) November 25, 2020

O mesmo aconteceu com os clubes que um dia o tiveram como adversário. River Plate, Real Madrid e Roma classificaram Maradona como “uma lenda do futebol mundial”. A CBF, que representa a seleção brasileira, disse que o argentino “contribuiu para disseminar a paixão dos sul-americanos pelo esporte”. Já Pelé, que por anos rivalizou com Diego, afirmou ter “perdido um amigo”.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

O futebol está de luto. Diego Armando Maradona encantou o mundo com sua garra, irreverência e cumplicidade com a bola e os gramados. Um craque que contribuiu para disseminar a paixão dos sul-americanos pelo futebol. pic.twitter.com/bxXbRLLVzR — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 25, 2020

Comunicado Oficial: fallecimiento de Diego Armando Maradona#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2020

E não foi só Pelé que se despediu de Maradona dentre os ex-jogadores brasileiros. Paulo Roberto Falcão, Romário e Rivellino também se despediram. Em vídeo, o ídolo do Internacional afirmou que o argentino foi um “semideus do futebol”. Já Romário, no Twitter, escreveu que “perdeu um amigo”. Rivellino, no Instagram, disse que “Diego era uma pessoa especial”. Antonio Careca, que dividiu os gramados com o argentino, também deixou sua homenagem.

Meu amigo se foi. Maradona, a lenda! O argentino que conquistou o mundo com a bola nos pés, mas também por sua alegria e personalidade única. Já disse algumas vezes, dos jogadores que vi em campo, ele foi o melhor. pic.twitter.com/Z9LOM7ZAVj — Romário (@RomarioOnze) November 25, 2020

Paulo Roberto Falcão define Diego Maradona como um "semideus do futebol" pic.twitter.com/WcI0MCo3JR — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) November 25, 2020

Lionel Messi, considerado um sucessor de Maradona na seleção argentina, lamentou a morte de seu ídolo. Outros dois protagonistas do futebol mundial, Neymar e Cristiano Ronaldo, também prestaram homenagens. O português se referiu a Diego como um "mágico inigualável", enquanto o brasileiro afirmou que o "futebol agradece o legado deixado pelo argentino".

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido. pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Outro a ter se manifestado foi o ex-lateral argentino Juan Pablo Sorín. Em uma postagem, ele relembrou um encontro com o astro e comentou a participação dele em reuniões e bastidores da seleção.