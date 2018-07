Adeus de Ademir da Guia vira evento-teste no Palmeiras

Um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, Ademir da Guia terá, após 37 anos de aposentadoria, uma despedida digna no estádio do Palmeiras. A WTtorre resolveu homenagear o ex-jogador com uma partida no Allianz Parque, que servirá também como evento-teste para a nova casa palmeirense. O jogo será realizado a partir das 9 horas do dia 25 de outubro, mesmo fim de semana em que o Palmeiras enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão. Na despedida, vários ex-jogadores do Palmeiras também serão convidados a participar da festa. A tendência é que também os torcedores sejam convidados pela construtora.

Este será o segundo evento-teste no novo estádio do Palmeiras, a ser entregue ainda neste mês. No dia 27 de setembro, foi feita uma exibição do filme sobre a conquista do Campeonato Paulista de 1993. Caso a despedida oficial de Ademir da Guia ocorra sem transtornos, ainda será necessário um terceiro evento-teste para cerca de 30 mil pessoas na arena. Caso também seja aprovada pelos bombeiros, o estádio poderá, finalmente, estar apto para a realização de jogos oficiais.

São grandes as possibilidades de o primeiro jogo oficial do estádio ser o confronto com o Atlético-MG, dia 9 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro. No fim de novembro, já está marcado um show do ex-beatles Paul McCartney para 55 mil pessoas.