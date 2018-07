Adeus de Ceni deve ter terceiro maior público do ano no Morumbi

O São Paulo confirmou nesta terça-feira que já vendeu mais de 45 mil ingressos para o jogo de despedida de Rogério Ceni, na sexta-feira, no Morumbi. Essa possível presença indica que o clube deve receber na partida festiva o terceiro maior público do ano no Morumbi, atrás apenas dos 66,3 mil pagantes contra o Cruzeiro, na Copa Libertadores, e os 58,4 mil diante do Coritiba, no Campeonato Brasileiro.

As arquibancadas vermelha, azul e laranja estão esgotadas e restam apenas entradas para três setores do estádio. Os ingressos variam de R$ 90 até R$ 320. A carga total é de 66 mil bilhetes. O jogo está marcado para a próxima sexta-feira, com início às 21h.

O jogo de despedida do goleiro vai ter em campo os campeões mundiais de 2005 contra a equipe bicampeã do Mundo em 1992 e 1993. Nomes como Mineiro, Lugano, Aloísio, Zetti e Raí estão presentes. Além dos ingressos, o clube colocou à venda 131 assentos à beira do gramado. O número faz referência à quantidade de gols marcados por Ceni na carreira. O ingresso para esse setor custa R$ 1.780 e inclui também lugar em um camarote com bebida e comida inclusa.