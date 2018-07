Rogério Ceni concedeu entrevista exclusiva ao Estado na última segunda-feira, no CT da Barra Funda. Por quase uma hora o goleiro do São Paulo relembrou momentos marcantes da carreira e projetou o futuro. Parte da conversa foi publicada na última terça-feira e o restante está abaixo.

Qual dos técnicos foi o mais marcante?

Essa é uma pergunta que eu imaginei escutar quando decidi que chegassem as últimas entrevistas. Eu decidi que não vou escolher ninguém, porque quem você escolhe, fica feliz. E quem você não cita, fica rancoroso e guarda mágoa às vezes para o resto da vida. E eu trabalhei com muita gente boa. Trabalhei com caras que foram especiais. É lógico que fica mais marcado para a gente pela amizade, pelo tempo de trabalho e por grandes conquistas. Então é natural que com aqueles treinadores que você foi muito vencedor, você tende a lembrar o nome deles. Então desde o Telê Santana, de quando comecei, e que me trouxe para o time profissional, aí você vai lembrar do tricampeonato brasileiro do Muricy Ramalho, e do Mundial e Libertadores do Paulo Autuori. Então, sem dúvida, foram caras marcantes. Mas eu trabalhei com gente fora de série, como o Nelsinho Batista, Levir Culpi...Já comecei a citar nomes e vou esquecer alguns e vão ficar magoados. Mas o próprio Osorio agora, que foi um aprendizado técnico muito grande, de modernidade de trabalhos diferentes. Foi um aprendizado adquirido em quatro meses que valeu muito. Aí você vai atrás de Vadão, de Carpegiani...são mais de 20 treinadores. E mesmo aqueles com quem você não tem tanta afinidade, de uma maneira ou outra, colaboraram para o crescimento. Até aqueles que têm conceito com que você não compactua, você aprende a não fazer aquilo no seu futuro. Então, todo mundo tem um ensinamento para te passar. E eu aprendi com todos. Sou muito grato. Até mesmo o Mário Sérgio, que dizia para eu não bater faltas, tenho uma baita amizade com ele. Tenho uma admiração muito grande e naquele momento foi aquilo que aconteceu, mas não quer dizer que no futuro você não possa ter uma amizade. Não guardo mágoa, rancor pelo fato de ter tido uma discussão ou outra. Em 25 anos se você não tiver nenhuma discussão com o seu chefe, ou você não se importa com o seu trabalho ou você não tem opinião própria. É natural. As discussões sempre foram em prol do São Paulo, para ajudar o clube.

E dos companheiros?

Aí são muitos mais do que treinadores. Não tenho ideia de quantos companheiros eu tive. Talvez mais de 400, 500 jogadores. Não tenho mágoa com nenhum, pelo contrário. Eu sou mais velho. Os mais jovens têm outro ritmo de vida, então você tende a ter mais proximidade com as pessoas da sua idade. Mesmo com esse elenco hoje é muito bacana trabalhar com todos. Os que ficam mais marcados foram os que venceram contigo, são os grandes amigos que você leva. Para mim, o grande amigo não só fora do campo, mas quem dá a vida por você dentro do campo, é quem deixa tudo lá dentro e que te ajuda a colocar o quadro na parede. Então, tenho um carinho muito grande por muita gente que jogou comigo. Desde Lugano até o Miranda, principalmente os caras que jogavam próximo a mim, porque dependia muito deles para não tomar gol. Mas também o Aloísio, que foi o cara que mais 'cavou' falta para que pudesse fazer gols, Souzinha, que foi um cara muito bacana, Danilo, Josué, Mineiro e aquele time campeão mundial inteiro. Até o Breno, que está de volta. Eu teria uma relação de nomes de fora de série. Levo 99% de amizade e boas relações, mesmo que muitas vezes distantes, porque você não consegue saber onde está a pessoa hoje, mas muita gente bacana. O Zé Luís agora me veio à cabeça, caras que eram alegres, para frente, que motivavam e impulsionavam o time. Teria que ter muitas mãos para contar as pessoas por quem tenho admiração e respeito. Fora Raí, Cafu, Zetti, Palhinha, Pintado...pessoas de eras mais diversas do São Paulo e que me ensinaram muito, fora aqueles para quem pude passar um pouco da minha experiência. Mas tive uma boa relação com 99% dos caras com quem trabalhou.

O quanto você amadureceu como jogador?

A maior evolução da minha vida foi parar de pensar que as pessoas tinham de me entender, para eu começar a entender que tinha de compreender mais cada ser humano. Com 18 anos você acha que todo mundo tem que ser como você, tem que entender, e aos 40 você passa a ver que pode entender mais as pessoas, mais fácil fazer com que você seja entendido do que ao contrário. Às você quer que todo mundo chegue e faça as coisas, tome as atitudes que você toma, e a vida não funciona dessa maneira. Aprendi bastante a lidar com o grupo quando passei a entender melhor as pessoas, que elas podem tentar ter o mesmo objetivo final que você tem, com outros métodos, outros modos de ser. É claro que tem as exceções, que são aqueles que não gostam muito de trabalhar, não deixam tudo dentro do campo, e aí com esses você acaba tendo algum percalço no meio do caminho. Mas a maioria dos caras com quem trabalhei foram ótimas pessoas, ótimos profissionais. Eu melhorei muito quando passei a entender mais as pessoas e isso veio com o amadurecimento, com o envelhecimento, com o passar dos anos. Quando você é mais jovem, acha que pode fazer tudo. Quando é mais velho, passa a entender melhor o conceito e a atitude dos mais jovens. Pena que você tem que envelhecer para isso.

Sua aposentadoria marca a despedida do último grande ídolo dos clubes brasileiros?

São 25 anos no mesmo lugar. Se você parar para pensar, 25 anos em uma mesma empresa, em que você se expõe publicamente para ser julgado toda quarta e domingo, é bastante tempo. Então isso traz foco. O Harlei, no Goiás, ficou muitos anos lá também. É uma carreira toda e chegar aos 42 anos jogando, isso é difícil. Aí você vai chamar a atenção por esse quesito. Acho que vai voltar uma época em que os atletas ficam mais tempo em seus clubes. Quando você pega uma geração vitoriosa, com o futebol brasileiro conseguindo segurar mais esses talentos. É algo que marca. O fim dessa relação é algo que marca pela longevidade, sem dúvida.