Adeus, São Marcos. Esse cara vai fazer muita falta ao futebol

Marcos não está mais sob as traves. Nem as redes, seu manto imaculado por décadas, emolduram o ídolo. A perfeita tradução de um goleiro se retira dos gramados, agora em caráter oficial. Aposentado desde janeiro, o jogador incomum para os dias de hoje não emociona mais as tardes de domingo e as noites de quarta-feira. Suas defesas e impagáveis posturas agora habitam as páginas da memória. O futebol perde Marcos e ganha uma lenda.

Não era para ser assim. Quem gosta desse jogo de bola, jamais concordaria com a despedida do santo. Isso mesmo, ele virou uma unanimidade com alguns milagres praticados ao longo da sua carreira de uma camisa só, a do Palmeiras. Mas, aos 39 anos, seria exigir demais de um jogador. As luvas já incomodam os calos nos dedos. A camisa pesa e não encobre os quilos a mais. Meiões apertam a panturrilha e as chuteiras, por modernas que sejam, espremem os dedos. Marcos tinha mesmo de dizer adeus.

Sai de cena e deixa um rastro de grandes histórias e feitos. Ele era diferente. Nem mesmo o número 1, objeto do desejo de quem sonha em ser goleiro, o intimava. O 12 tinha a sua preferência. E fez do 12 uma referência no Palmeiras. Goleiros que por lá passam preferem vestir a 12. A número 1 serve mais aos comuns.

Marcos era mesmo diferente no futebol. Simplório como um capiau, gigante na proteção dos três paus. Logo após a conquista da Copa do Mundo de 2002, ele me contou uma história que se deu dentro do vestiário da seleção brasileira no Estádio de Yokohama minutos antes da final da Copa contra a Alemanha. Acompanhe com prazer.

“A gente formou a roda para as últimas palavras antes de entrar em campo. O Ronaldo pediu para falar. Tremi. E se ele pedir alguma coisa pra mim? O cara era o ‘Fenômeno’. O que eu vou responder? Aí ele falou que garantia pelo menos um gol. Todo mundo ficou em silêncio. Como ninguém falou nada, eu gritei: ‘Se o Ronaldo que é o Ronaldo tá garantindo um gol, vocês podem ficar tranquilos porque lá atrás não vai passar p... nenhuma. Eu garanto’. Todo mundo deu um grito junto e os caras me abraçaram. Aí pensei: e se eu tomar um gol, o que vão pensar de mim?”

Marcos não tomou nenhum gol e fez pelo menos três defesas difíceis e decisivas quando o jogo estava 0 a 0. O Brasil venceu por 2 a 0, dois gols de Ronaldo, e levantou a taça.

Esse goleiro vai fazer muita falta ao futebol.