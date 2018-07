Adiamento da última rodada dá chance a Kelvin se despedir do São Paulo

Com contrato de empréstimo apenas até o fim do ano, o atacante Kelvin terá a oportunidade de se despedir do São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Não havia a expectativa de o jogador, com um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, entrar em campo para pegar o Santa Cruz no domingo que vem. Com o adiamento do duelo em uma semana, porém, ele estará à disposição.

Um dos destaques do São Paulo na temporada, Kelvin não joga desde o clássico contra o Corinthians, dia 5 de novembro. Liberado pelo departamento médico, ele treinou com os companheiros na quarta-feira, no último treino da semana. Agora, retorna com o restante do grupo na terça-feira, quando o elenco se reapresenta após ter uma semana de férias antecipadas.

"Estou bem. Ainda não 100%, porque foi o meu primeiro trabalho com o grupo, mas me sinto bem. Farei mais treinos com bola até o jogo para me preparar bem e chegar pronto. Claro, não estou feliz porque não queria esta lesão, mas acontece. Esta não foi tão grave quanto a outra que tive (em junho), e por isso estou bem fisicamente. Isso me anima para voltar bem", avaliou Kelvin.

O meia-atacante tem contrato até o fim do ano e o Porto. A equipe portuguesa é famosa por conseguir ótimas vendas em termos financeiros e, como de costume, já deixou claro que vai fazer jogo duro para negociá-lo em definitivo, vetando qualquer novo empréstimo.