Adiamento faz Seedorf desfalcar Botafogo no clássico O adiamento do confronto entre Botafogo e Friburguense, por conta da interdição do Engenhão, fará com que o meia Seedorf desfalque a equipe de Oswaldo de Oliveira no jogo diante do Vasco. Expulso contra o Madureira, no último domingo, o holandês cumprirá suspensão automática na próxima partida, que agora será o clássico, marcado para quarta-feira que vem.