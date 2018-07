Adidas autoriza Palmeiras a usar camisa da Chapecoense na última rodada

Não será a adidas, fornecedora de material esportivo, que impedirá o Palmeiras a entrar em campo com a camisa da Chapecoense na última rodada do Campeonato Brasileiro. Em comunicado nesta quarta-feira, a gigante alemã afirmou que liberará todos os clubes que patrocina a homenagearem a equipe catarinense, vítima de tragédia aérea na terça-feira.

"A adidas está sensibilizada com o trágico ocorrido envolvendo o time da Chapecoense e entende que em um momento como esse, marcas e cores ficam em segundo plano. Em solidariedade aos atletas, comissão técnica, dirigentes do clube e jornalistas, a adidas irá apoiar e participar de todas as homenagens planejadas pelos clubes patrocinados pela marca", diz o comunicado da marca.

Na terça, o Palmeiras revelou que à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para jogar com a camisa da Chapecoense na última rodada do Brasileirão, contra o Vitória, em Salvador. O clube já tinha o aval de Crefisa e FAM, seus patrocinadores, que pertencem ao mesmo grupo.

A Chapecoense é patrocinada pela Caixa e usa material esportivo da Umbro. A última rodada do Brasileirão foi adiada para o dia 11 de dezembro, uma semana depois do previsto. Palmeiras e Chapecoense se enfrentaram no domingo passado, na partida que deu o título nacional ao time paulista.