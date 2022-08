Adidas lança camisa da Argentina para a Copa do Mundo, com Messi como garoto propaganda; confira

Em clima de Copa do Mundo, a Adidas revelou nesta segunda-feira os kits que as seleções nacionais, patrocinadas pela marca, irão utilizar no Catar. Alemanha, Japão, México, Espanha e Argentina tiveram suas camisas, criadas especialmente para o Mundial, reveladas.

"As histórias de cinco nações são capturadas e expressas através dos designs inovadores dos uniformes adidas 1 e 2 das seleções que serão usados no maior palco esportivo do mundo", informa a Adidas em nota. "Ambas as camisas de mandantes e visitantes buscam conectar jogadores e torcedores por meio de uma identidade compartilhada, para criar um senso de pertencimento e confiança durante todo o torneio".

Bicampeã mundial, um dos destaques desses anúncio é a camisa 2 da seleção argentina - a titular havia sido revelada em julho, um clássico da seleção albiceleste. Em tons roxos e azulados, o uniforme teve Lionel Messi e Julian Álvarez, recentemente contratado pelo Manchester City, como garotos propaganda da marca.

"A camisa do segundo uniforme da Argentina é inspirada no orgulho da nação e sua busca por um mundo mais igualitário. Os tons violáceos vibrantes representando a igualdade de gênero combinam-se com elementos visuais flamejantes, remetendo ao icônico Sol de Maio da bandeira nacional", afirmou a marca.

Outras camisas da Adidas

"Quando projetamos uniformes de seleções nacionais para torneios tão grandiosos como a Copa do Mundo FIFA, temos sempre em mente que esses modelos farão parte da lendária história do futebol. Para nós é crucial, antes de tudo, criar kits que equipam os maiores atletas de futebol do mundo, trazendo sempre designs originais e inesquecíveis por seu apelo visual e ousadia que despertam um verdadeiro entusiasmo entre os fãs de todo o mundo", declara Jürgen Rank, diretor sênior de design para futebol na adidas.

Além da seleção argentina, outros uniformes tiveram destaque no evento de revelação nesta segunda-feira. O México, que enfrentará Messi na fase de grupos da Copa do Mundo, teve seu uniforme inspirado na cultura dos povos ancestrais. "Em homenagem a suas antigas civilizações, adidas infunde a camisa do segundo uniforme do México com a arte mixteca, invocando o espírito guerreiro da nação. Em meio ao design cativante de padrão allover, a marca na parte interna da gola exibe o corpo de serpente de Quetzalcoatl - uma representação das capacidades físicas da humanidade".

A seleção japonesa, que sempre traz uniformes especiais e referência nas Copas do Mundo, inovou mais uma vez. Em sua camisa número 1, o Japão faz referência ao origami, parte da cultura do país. "Representando a autoexpressão, a camisa 1 do Japão apresenta um design irado de origami inspirado no corvo tripedal. Ele também inspirou as estampas difusas que ganham vida no design ilustrando velocidade", conta a marca.

Já Alemanha e Espanha resgatam ícones do passado em suas camisas principais. A primeira, traz em seu uniforme principal o escudo e uma faixa centralizada ao peito, em referência ao primeiro uniforme do time nacional; já a segunda resgata, em seu uniforme reserva, uma estampa ondulada inspirada no logo nacional de 1982, quando a Espanha sediou pela última vez a Copa do Mundo.

Todos os novos uniformes divulgados nesta segunda-feira estarão disponíveis para compra no site da adidas e lojas físicas da marca a partir de 29 de agosto. Os preços ainda não foram revelados, mas devem ser semelhantes aos do uniforme da seleção brasileira - na versão torcedor, com o escudo bordado, ele custa R$ 349,99.