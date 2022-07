Adidas aposta em ‘velocidade dimensional’ e novo design de travas com a chuteira X Speedportal

A Adidas se uniu ao desenho animado Rick and Morty, conhecido pelas viagens em universos paralelos, para explorar a "velocidade multidimensional" da nova chuteira X Speedportal. Parceira de grandes nomes como Lionel Messi, Karim Benzema, Mohamed Salah, Paul Pogba e Vivianne Miedema, a empresa entende que o futebol atual exige uma chuteira melhor equipada para um jogo de maior intensidade.

“Pensamos em velocidade em um sentido mais amplo: uma velocidade multidirecional e multidimensional. Os jogadores precisam pensar mais rápido em um futebol que é de maior pressão e a chuteira mais presa aos pés melhora a velocidade”, explicou a gerente de produto sênior da adidas, Franziska Aurnhammer, ao Estadão.

A Adidas também criou um sistema de estabilidade de alta velocidade para a X Speedportal. O novo design de travas proporciona aos jogadores aderência para executar movimentos em qualquer direção. “Estudamos a configuração e posicionamento das travas das chuteiras. Fizemos vários testes, tentamos de tudo. O melhor desempenho foi quando adicionamos duas travas em uma posição específica. Isso melhorou a tração e a aderência para os movimentos rápidos”, analisa Franziska.

"Para a X Speedportal ouvimos o que alguns dos jogadores mais rápidos do mundo buscam em uma chuteira. Ficou claro que o elemento mental da velocidade era tão importante quanto o físico, destacando a importância de criar uma chuteira com suporte para os movimentos explosivos, mas também capaz de permitir aos jogadores entrar em estado de fluidez, onde os movimentos acontecem de maneira rápida e autônoma".

A campanha de lançamento da X Speedportal inclui um curta-metragem de 90 segundos produzido pelos criadores de Rick and Morty com a "participação" de Salah e Miedema. O principal modelo da chuteira vem na cor verde fluorescente. O exterior dela vem com um cabedal leve e sem cadarços para pisadas confortáveis e maior proximidade no contato com a bola.