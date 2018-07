Adidas já pensa em renovar contrato com o Palmeiras

SÃO PAULO - Apesar de o contrato entre Palmeiras e Adidas terminar apenas em 2014, representantes da fornecedora de material esportivo revelam que pretendem estender o vínculo com a equipe paulista. "Nossa intenção é renová-lo. Queremos estar cada vez mais próximos dos clubes brasileiros", afirmou Fernando Basualdo, diretor geral da Adidas no Brasil, sem mencionar o tempo que teria o novo contrato.

A afirmação foi feita na tarde de ontem, quando executivos da multinacional alemã estiveram no Brasil para apresentar os planos de crescimento para o ano que vem. A patrocinadora da Copa das Confederações e da Copa do Brasil espera atingir a marca de 2 bilhões de euros com a venda de produtos relacionados ao futebol.

Basualdo afirmou também que o fato de o Palmeiras disputar a Série B do Campeonato Brasileiro não traz prejuízos à imagem institucional da empresa. "Naturalmente, não prevíamos uma queda da equipe, mas nossa parceria mostra que realmente pensamos em contratos de longo prazo".

Em maio deste ano, Flamengo e Adidas anunciaram um contrato de dez anos que vai render ao clube R$ 35 milhões por temporada. Entre os cinco maiores parceiros da Adidas estão Milan, Bayern de Munique, Chelsea e Real Madrid.