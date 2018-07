Adidas renova acordo com Bayern de Munique até 2030

A Adidas renovou o acordo de fornecimento de uniforme para o clube alemão Bayern de Munique até 2030, informou a companhia nesta quarta-feira. Um porta-voz se negou a comentar quaisquer detalhes financeiros. Diversos relatos da mídia colocaram o valor do acordo em cerca de 900 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões).

A segunda maior empresa de material esportivo do mundo tem participação de quase 9% no Bayern e faz os uniformes do clube há mais de 50 anos.

O Bayern de Munique é um dos times mais ricos da Europa e ganhou seu 25º título do Campeonato Alemão no domingo, mas foi eliminado da Copa da Alemanha nas semifinais contra o Borussia Dortmund na terça-feira. O clube enfrentará o Barcelona nas semifinais da Liga dos Campeões na próxima semana sem parte do time titular, uma vez que Robben, Robert Lewandowski, David Alaba e Franck Ribéry estão lesionados.

Dirigentes alemães também já começaram as tratativas para renovar o contrato do técnico espanhol Pep Guardiola, um dos mais bem cotados do mundo.