Adilson admite que São Paulo foi superior ao Cruzeiro

O técnico Adilson Batista se mostrou conformado com a eliminação do Cruzeiro nas quartas de final da Copa Libertadores e se rendeu ao melhor futebol do São Paulo, que venceu os dois confrontos do mata-mata por 2 a 0, sendo o último nesta quarta-feira, no Morumbi.

"Quero parabenizar o Ricardo (Gomes), o São Paulo, seus atletas, principalmente o jogo que fizeram em Belo Horizonte, onde neutralizaram, marcaram muito, aproveitaram as poucas oportunidades, foram eficientes e nós não estávamos em uma noite feliz", afirmou o treinador.

"Hoje (quarta-feira), infelizmente com a expulsão, tivemos algumas dificuldades. Tentamos controlar, marcar e acho que com a entrada do Thiago Heleno conseguimos fazer isso. Mas com 1 a 0 o São Paulo jogou de maneira inteligente, tocou a bola, rodou, valorizou. Depois, com a entrada do Wellington (Paulista), a gente melhorou no segundo tempo, mas era difícil", admitiu.

Eliminado da Libertadores, o Cruzeiro agora foca o Campeonato Brasileiro, no qual enfrenta o Guarani, no próximo domingo, em Campinas. Visando o duelo, a equipe viaja nesta quinta-feira para Atibaia, no interior de São Paulo, onde fará sua preparação para a partida.

Kléber espera estar em campo no confronto. Ele não quer ser poupado, mesmo depois de ter encarado o São Paulo após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda. "Agora é pensar no Brasileiro. Eu acredito muito no título e a gente vai lutar muito por isso. Quero jogar (no domingo)", disse.